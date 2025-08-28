Литовские бойцы установили «зубы дракона» на границе с Белоруссией

На границе между Белоруссией и Литвой появились «зубы дракона» — специальные противотанковые заграждения. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили на телеканале «Беларусь 1».

© Вечерняя Москва

— Заграждения появились в пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог», — уточнили в сообщении.

Литовские пограничники установили разные барьеры. Среди них — бетонные преграды, колючая проволока и морские контейнеры.

— До 2030 года Вильнюс планирует инвестировать более 1 миллиарда 100 миллионов евро в милитаризацию восточной границы, — добавили на телеканале.

Всего на границе Литвы и Белоруссии два пропускных пункта: Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

20 августа Литва также сообщила о планах по возведению новой линии обороны на границе с РФ и Белоруссией. Данные планы являются частью усилий балтийских государств по укреплению обороны.

Кроме того, во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегация Литвы покинула помещение.