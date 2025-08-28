Министерство иностранных дел Украины официально призвало западных партнеров, в первую очередь США, немедленно предоставить дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам. Призыв прозвучал после массированной воздушной атаки на Киев минувшей ночью.

МИД Украины сообщает, что Россия применила 629 средств воздушного нападения, включая сотни дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

"Призываем партнеров безотлагательно предоставить Украине... средства дальнего поражения для нанесения ударов по российским военным объектам", — говорится в заявлении.

В Киеве также обвинили Россию якобы в игнорировании мирных усилий президента США Дональда Трапп. По мнению украинского МИД, единственным эффективным подходом остается политика "мир благодаря силе".

Украину «засыпали» крылатыми ракетами и дронами

Помимо ракет, Киев также запросил дополнительные системы ПВО и призвал к немедленному принятию 19-го пакета санкций ЕС и полному отключению России от международных финансовых систем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ночную атаку, отметил сегодня на брифинге: "Специальная военная операция продолжается... Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры". Кроме этого Песков объяснил, что украинские военные также продолжают удары по российской инфраструктуре, а никаких доворенностей насчет воздушного перемирия не достигалось.