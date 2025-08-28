Советник бывшего американского президента Барака Обамы Бен Родс заявил, что глава США Дональд Трамп пытается манипулировать глобальными событиями ради получения Нобелевской премии мира. Отрывок комментария Сакса опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам Трамп говорил, что помог завершить шесть конфликтов всего за полгода своего президентства.

Сообщалось, что Трамп имел в виду конфликты между Руандой и Конго, Индией и Пакистаном и другие. В конце августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Белый дом рассчитывает урегулировать конфликты на Украине и в Газе, а также конфликт с Ираном, до конца 2025 года.

«Эта его [Трампа - прим.ред.] манипуляция глобальными событиями в стиле «домашка для Нобелевской премии мира» становится по-настоящему опасной. Мы все должны делать вид, что с Конго и Руандой все уладилось, хотя людей продолжают убивать, а вооруженные группировки никуда не делись, - заявил Родс.

По его мнению, «попросту опасно» думать, что конфликт между Индией и Пакистаном урегулирован. Родс подчеркнул, что страны все еще находятся в состоянии холодной войны, которая иногда переходит в горячую.