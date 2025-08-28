Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Во Франции раскрыли новый план Макрона против России

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по Украине, пишет AgoraVox.

Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между Вашингтоном и Москвой, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку.

Читать новость полностью

На Украине приняли решение по Крыму

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет воспринимать попыток «легитимизации» или юридического признания Крыма в составе России, это четкая позиция Владимира Зеленского. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, «Крым есть и будет Украиной», однако Киев вынужден повторять эту позицию ежедневно представителям международного сообщества.

Читать новость полностью

Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по территории Украины.

«В то время как мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует сознательный выбор в пользу эскалации и насмешек над мирными усилиями», — написала Каллас.

Читать новость полностью

Уиткофф нарушил протокол в Москве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф нарушил стандартный протокол в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 августа, он пришел в Кремль без стенографиста, в итоге Вашингтон остался без записи конкретных предложений Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Уиткофф, магнат недвижимости, не имеющий опыта работы в дипломатии, нарушил стандартный протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента и, таким образом, остался без записи конкретных предложений Путина», — говорится в сообщении издания.

Читать новость полностью

Радиостанция «Судного дня» передала два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала два новых сообщения. Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует сообщения радиостанции.

Так, в 9:09 мск в эфир вышло сообщение «НЖТИ 71930 ВОКЗАЛЬНЫЙ 6698 6657». Следом, в 9:17 мск, в эфир вышло «НЖТИ 87047 АЗООСПЕРМИЯ 0697 2807».

Читать новость полностью

Урсула фон дер Ляйен экстренно анонсировала ответ ЕС за удар по Киеву

Европейский союз готовит 19-й пакет санкций против России и ускоряет работу по использованию замороженных российских активов в ответ на массированный ночной удар по Киеву.

С таким экстренным заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула наши офисы. Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию", — заявила она, отметив, что были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка и здание представительства ЕС.

Читать новость полностью

Раскрыта тайна страшнейшей эпидемии в истории человечества

Международная группа ученых впервые обнаружила геномные доказательства наличия бактерии, вызвавшей первую в истории человечества зарегистрированную эпидемию. Исследование было опубликовано в журнале Pathogens.

Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I. Она была зафиксирована в период с 541 до 750 года нашей эры. Во время исследования братской могилы в древнем городе Джераш (Иордания) ученые США, Индии и Австралии обнаружили бактерию Yersinia pestis. Находку однозначно связали со страшнейшей в истории пандемией, которая могла погубить до 100 миллионов человек.

Читать новость полностью

Мать пропавшего пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

Пропавший во время заплыва через Босфор россиянин Николай Свечников до сих пор не найден турецкими властями. Его жена собирает волонтеров на поиски, пишет kp.ru.

Николай должен был преодолеть 6,5 километра, но до финиша так и не добрался. В Сети обсуждают различные версии произошедшего, включая проблемы со здоровьем, плохое плавание и даже теории заговора.

Мама Николая, Галина Свечникова, рассказала, что утром перед заплывом он отправил сообщение: «Я справлюсь, все будет хорошо». Она также опровергла слухи о чипе для отслеживания, отметив, что он работает только на вход в воду.

Читать новость полностью

Раскрыты причины отказа Орбакайте от выступлений в России

Кристина Орбакайте возлагает ответственность за отмену своих концертов в России и негативное отношение поклонников на свою мать Аллу Пугачёву. Исполнительница желает, но не решается вернуться на родину, опасаясь возможных проблем, которые могут возникнуть из-за общественной позиции, занятой её матерью и отчимом-иноагентом.

Как сообщает Mash, решение артистки избегать появлений в России напрямую связано с её близкими родственниками — на неё серьёзно повлияло поведение Примадонны и имеющего статус иноагента ее супруга. Во время своего визита в РФ в 2024 году певица столкнулась с мощной волной критики.

Читать новость полностью

Макаревич* исполнил три песни и ушел от зрителей после концерта в Грузии

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался общаться со зрителями после своего творческого вечера в Грузии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Музыкант устроил презентацию своего вина израильского производства в Батуми. По данным источника, площадка оказалась полупустой. Отмечается, что билеты стоили около 250 лари (7500 рублей).

Читать новость полностью