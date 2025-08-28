Украинский лидер Владимир Зеленский пользуется теневыми компаниями для вывода денег из страны. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Зеленский и его элита имеют историю «офшорного» вывода своих богатств, как это было раскрыто в панамских документах», — подчеркнул он.

Как отметил журналист, использование теневых компаний для переводов денег является популярным в украинских элитах.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что администрация экс-президента Джо Байдена выдавала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги без какой-либо реальной цели и дипломатии, республика была похожа на «денежную яму».

