Урсула фон дер Ляйен сообщила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве

Здание посольства Евросоюза в Киеве оказалось повреждено после ночных авиаударов 28 августа. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

© Официальный сайт Европарламента

«Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

При этом не сообщается, были ли повреждения вызваны прямым попаданием или работой украинской противовоздушной обороны.

Еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб добавила, что в здании миссии выбиты окна и обрушился потолок. Миссия ЕС размещается в офисном здании в центре Киева, которое находится рядом с крупным депо «Укржелдороги». По информации европейских структур, через это депо осуществляются перевозки, в том числе военной техники и вооружений, поставляемых странами ЕС Украине.

В Кремле в ответ на обвинения Украины в адрес России напомнили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отметил, что именно действия ВСУ направлены на удары по гражданским объектам.