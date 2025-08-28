Сбежавший в Россию американец вывез архив Эпштейна из США

В России живет бывший американский полицейский Джон Дуган, который утверждает, что вывез архив финансиста Джеффри Эпштейна. Речь идет о 700 видеоматериалах, передает kp.ru.

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, который создал сеть для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и шантажа влиятельных лиц, продолжается. Среди его гостей были Билл Клинтон, принц Эндрю, Билл Гейтс и Дональд Трамп. В 2019 году Эпштейн был арестован, но вскоре найден мертвым в СИЗО.

В Россию сбежал Дуган, который сообщил, что ему удалось вывеси архив Эпштейна. Дуган заявил, что детектив Джо Рекари передал ему материалы дела перед своей смертью в 2018 году. Рекари опасался, что улики уничтожат, и попросил Дугана сохранить их.

Дуган утверждает, что видел лишь несколько видео низкого качества. По его словам, прокурор округа Палм-Бич забрал улики, включая показания жертв и сотни файлов. В 2007–2008 годах Эпштейн заключил сделку с прокуратурой, признав себя виновным по мелким статьям и получив 18 месяцев тюрьмы.

По словам Дугана, архив хранится на нескольких серверах в зашифрованном виде с программой активации на случай его смерти. Он считает, что Эпштейна убили, чтобы скрыть компромат на влиятельных лиц. Дуган не раскрывает детали, опасаясь за жизнь доверенных лиц. Он считает, что Трамп не причастен к делу, но призывает опубликовать больше материалов для прозрачности.