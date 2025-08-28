В Германии объяснили, заработает ли «Северный поток»

Американский инвестор может восстановить газопровод «Северный поток». Такое мнение высказал депутат Бундестага Евгений Шмидт.

© Вечерняя Москва

По его словам, вопрос в том, кто будет управлять новым проектом и как он будет выглядеть.

— Ходят слухи об американском инвесторе, близком к администрации Трампа (президент США Дональд Трамп — прим. «ВМ»), который готов взять на себя восстановление и операторскую деятельность, то есть, по сути, выкупить «Северные потоки». Для американцев это было бы даже выгодно, поскольку изначально «СП» были для них «костью в горле». Они не желали сближения РФ и Германии, — поделился политик.

Депутат предположил, что именно поэтому экс-глава США Джо Байден обещал «положить конец» газопроводу. Если «Северные потоки» перейдут в руки американского инвестора, США смогут контролировать поставки газа. Несмотря на заявления Германии и Евросоюза о невозможности возобновления поставок, Шмидт считает, что при достижении договоренностей газопровод может снова заработать в ближайшее время, сообщает News.ru.

27 августа стало известно, что немецким правоохранителям удалось установить личности всех членов диверсионной группы, которая причастна к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Арестованный ранее в Италии украинец Сергей Кузнецов занимался координацией подрыва и руководил группой. В нее входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.