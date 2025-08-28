Власти Украины официально признали УПЦ аффилированной с РПЦ
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что каноническая УПЦ является организацией, аффилированной с РПЦ.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — указано в пресс-релизе.
Решение позволяет реализовать полный запрет канонической церкви через суд.
Ранее Митрополит Волоколамский Антоний рассказал Папе Римскому Льву XIV о гонениях на УПЦ.
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук сказал, что Зеленский лично координирует гонения на УПЦ.