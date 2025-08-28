Французский политический деятель Бернар-Анри Леви обвинил Запад в использовании Украины. Отрывок комментария Леви опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Леви выступал на Евромайдане, осуждал присоединение Крыма к России и призывал Европу защитить Украину. В 2015 году он был включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ, в России его называют одним из «идеологов цветных революций».

В беседе с французской журналисткой Леви заявил, что западные страны изначально решили не помогать Украине слишком активно. По его мнению, на Западе не заинтересованы в успехе Киева.