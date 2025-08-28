Премьер-министр Британии Кто Стармер рассказал о серьезном повреждении здания Британского совета (организация признана нежелательной в РФ) в Киеве после авиаудара, учреждение временно прекращает прием посетителей.

Здание Британского совета в Киеве было повреждено после ночных авиаударов, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер в соцсети X, передает ТАСС.

Представительство организации на Украине подтвердило, что помещение получило серьезные повреждения и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления.

Британский совет признан в России нежелательной организацией с июня. Министерство юстиции России добавило организацию, аффилированную, по данным ведомства, со спецслужбами Британии, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, облако смога накрыло столицу Украины после серии взрывов и пожаров.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, что привело к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.