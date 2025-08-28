Озвучена новая роль Венгрии на мировой арене

Политолог-американист Константин Блохин заявил, что Венгрия стала новой площадкой столкновения интересов США и Евросоюза. Об этом сообщает NEWS.ru.

Блохин отметил, что Венгрия выступает за нормализацию отношений с Россией и за дипломатию по Украине. Политолог подчеркнул, что Будапешт поддерживает политику президента США Дональда Трампа, а венгерский премьер Виктор Орбан считает Трампа своим другом.

Блохин добавил, что у Венгрии больше общих интересов с Россией и США, чем с ЕС. По его мнению, из-за этого Брюссель стремится ослабить Венгрию и даже «сменить Орбана».

«Поэтому очевидно, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой», - заключил Блохин.

Виктор Орбан ранее предложил «патриотический план», призванный стать альтернативой нынешней политике ЕС. Частью этого плана стал отказ от приглашения Украины в Евросоюз.

Один из пунктов плана заключается в большем суверенитете стран ЕС - «никаких общих налогов, долгов или централизованного контроля». Также в плане идет речь о «возвращении свободы слова, мысли и политических дебатов».