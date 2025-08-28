Еврокомиссия объявила о поездке фон дер Ляйен в "прифронтовые государства"

Еврокомиссия объявила о визитах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в "прифронтовые государства" Евросоюза. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.

"Глава Еврокомиссии совершит визиты с 28 августа по 1 сентября в 7 прифронтовых государств", - говорится в заявлении.

В нем поясняется, что "прифронтовыми" в ЕС считают все государства Евросоюза, которые граничат с Россией и Белоруссией" или находятся в непосредственной близости от них. Фон дер Ляйен посетит Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию, Польшу, Румынию и Болгарию.

Граничащие с Украиной Венгрия и Словакия в план поездки фон дер Ляйен не вошли и "прифронтовыми" не считаются.

Еврокомиссия подчеркнула, что задачей этой поездки будет укрепление европейского единства перед лицом России. В программу, в частности, входит посещение заводов по производству оружия и беспилотников для отправки на Украину для использования в боевых действиях против России.