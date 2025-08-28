Европейский союз готовит 19-й пакет санкций против России и ускоряет работу по использованию замороженных российских активов в ответ на массированный ночной удар по Киеву.

С таким экстренным заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула наши офисы. Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию", — заявила она, отметив, что были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка и здание представительства ЕС.

Фон дер Ляйен анонсировала два ключевых шага: "В ближайшее время мы представим наш 19-й пакет жёстких санкций. Параллельно мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины".

Еврокомиссия объявила о поездке фон дер Ляйен в "прифронтовые государства"

Ранее об ударе по украинской столице сообщали глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко. По их данным повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сегодня, комментируя журналистам удар по Киеву, отметил: "СВО продолжается. Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры... со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.