"Иначе не получается": Лукашенко сделал неожиданное признание о диктатуре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять страной авторитарно, однако пока не видит другой возможности.
Неожиданное признание прозвучало в ходе его рабочей поездки в Могилевскую область.
"Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается", — приводит слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
При этом первоначально контекст, в котором была произнесена фраза, не уточнялся.
Агентство БелТА уточняет, что заявление было сделано во время совещания по вопросам развития картофелеводства. Лукашенко обсуждал с аграриями ход уборочной кампании.
"Уборочная кампания в разгаре. Все, о чем просило правительство, сделано. Теперь результат зависит от вас... Год был непростой, но, повторяюсь, урожай на полях достойный. Надо его собрать и сохранить", — отметил президент, обращаясь к участникам совещания.