Лукашенко сделал неожиданное признание о диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы управлять страной авторитарно, однако пока не видит другой возможности.

Неожиданное признание прозвучало в ходе его рабочей поездки в Могилевскую область.

"Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается", — приводит слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

При этом первоначально контекст, в котором была произнесена фраза, не уточнялся.

Агентство БелТА уточняет, что заявление было сделано во время совещания по вопросам развития картофелеводства. Лукашенко обсуждал с аграриями ход уборочной кампании.