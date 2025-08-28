Во Франции нарастает политический кризис, вызванный устойчивыми слухами о биологическом поле первой леди страны Брижит Макрон. Как сообщает консервативное издание Valeurs Actuelles (статью перевели ИноСМИ), несмотря на судебные процессы против распространителей данной информации, правовой статус супруги президента так и не был окончательно прояснен, что, по мнению автора, наносит ущерб международному авторитету государства и дестабилизирует общественно-политическую ситуацию внутри страны.

Центром скандала является теория, согласно которой Брижит Макрон при рождении была мужчиной по имени Жан-Мишель Троньё и впоследствии присвоила личность своей сестры. Несмотря на то, что эта информация активно обсуждается в публичном поле и даже упоминалась в интервью самого Эммануэля Макрона, судебная система Франции избегает прямого вердикта по существу данного вопроса. Как отмечается в статье, суды рассматривали лишь сопутствующие обвинения, такие как клевета или киберпреследование, но не устанавливали истинность или ложность утверждений о поле первой леди. При этом расследование журналиста Ксавье Пуссара, осторожно поддерживающее версию о мужском поле Брижит Макрон при рождении, широко распространяется без судебных преследований.

Избирательная судебная стратегия Елисейского дворца, направленная на периферийные аспекты дела, но не на его суть, лишь подогревает подозрения и порождает новые вопросы. Автор статьи указывает, что подобная неопределенность трансформировала слухи из плоскости бульварной сплетни в дело государственной важности. Возникают обоснованные опасения, что иностранные спецслужбы, потенциально владеющие компрометирующей информацией, могли годами шантажировать французского лидера, ставя под сомнение независимость и свободу его политических решений, принимаемых как на посту министра экономики, так и на посту президента.

Требование прозрачности в отношении высших должностных лиц, как указано в материале, исторически оправдано. Место в социальной иерархии всегда накладывало дополнительные обязательства и ограничения на приватность. Предвыборная кампания Макрона намеренно строилась на романтической истории его отношений с Брижит, и если эта история окажется сфабрикованной, это будет расценено как масштабный обман избирателей, наносящий ущерб легитимности его президентских мандатов.

Единственным способом раз и навсегда положить конец разрушительным для имиджа страны подозрениям, по мнению Valeurs Actuelles, является предоставление Брижит Макрон неопровержимых доказательств — например, в виде анонимного генетического теста, подтверждающего ее биологический пол. Такой шаг, несмотря на его щекотливость и вторжение в частную жизнь, был бы расценен как смелый и достойный жест, способный восстановить доверие граждан и укрепить международные позиции Франции. Сохранение же нынешней двусмысленности продолжает подрывать стабильность французской демократии и ослабляет страну на мировой арене.