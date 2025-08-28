Стало известно, как Нетаньяху отомстил Эрдогану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неожиданно стал первым главой израильского правительства, признавшим «события 110-летней давности» геноцидом армян, пишет немецкий таблоид Bild. В подкасте американского бизнесмена Патрика Бет-Дэвида Нетаньяху задали вопрос, почему его страна «до сих пор не признала турецкий геноцид армян, ассирийцев и греков».

Сам Бет-Дэвид имеет ассирийские корни, его предки относились к христианскому меньшинству на территории современной Сирии, которое подвергалось преследованиям в Османской империи.

В ответ на вопрос о признании геноцида Нетаньяху ответил: «Я только что это сделал. Пожалуйста».

По версии Bild, хотя эти слова могут показаться «дипломатической эквилибристикой», на самом деле заявление Нетаньяху стало «крайне взрывоопасным сюрпризом и оскорблением» для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Издание назвало вопрос геноцида армян «красным флагом» для Эрдогана.

Израиль до сих пор не признавал геноцид армян официально. Различные парламентские инициативы так и не привели к голосованию. Bild подчеркивает, что страна опасалась навредить своим отношениям с Турцией.

Турция стала первой страной с преимущественно мусульманским населением, признавшей Израиль в 1949 году. Обе страны тесно сотрудничали до 2000-х годов, проводя совместные военные учения и обмениваясь высокотехнологичным оружием (к примеру, истребителями).

Как отмечает Bild, новое заявление премьера свидетельствует, что отношения Израиля Нетаньяху и Турции Эрдогана «непоправимо испорчены». По версии газеты, слова Нетаньяху стали «исторической местью» за заявления Эрдогана о геноциде палестинцев.

В то же время высказывание Нетаньяху о геноциде остается деликатным вопросом, особенно с учетом важных отношений его страны с Азербайджаном - «другим заклятым врагом Армении и близким союзником Турции». Израиль поставлял этой богатой нефтью стране беспилотники в недавних конфликтах с Ереваном.

В начале 2025 года премьер Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости изучить вопрос о геноциде армян в Османской империи. По его словам, армянам необходимо понять, «что произошло, почему произошло и как они это восприняли». Пашинян задался вопросом, как получилось так, что в 1939 году «не было повестки геноцида», а уже в 1950-м он появился в повестке.

Оппозиция обвинила его в «искажении сути геноцида армян и преуменьшении масштабов совершенного преступления». Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян назвал заявления Пашиняна «моральным отречением».