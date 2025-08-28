Лукашенко потребовал уделять особое внимание производству картофеля

Целый комплекс тем, связанных с любимой белорусами картошкой, вошел в программу рабочей поездки Президента Александра Лукашенко в Могилевскую область.

Прежде всего, глава государства ориентировал региональных чиновников "привести хранилища в порядок, заложить в них сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы народ никогда не страдал" от его дефицита.

Он поинтересовался у руководителя "Рассвет имени Орловского" Александра Багеля, как обстоят дела в хозяйстве. Выслушав его, белорусский руководитель констатировал, что дела идут неплохо. В то же время о соседних хозяйствах этого сказать было нельзя. Речь, в частности, зашла и про хозяйства Минской области.

"Между Червенем и Березино - катастрофа. Поля не обработаны. Вот, что меня удручает", - заметил он.

Кроме того, Президент предупредил, что в этом году наверняка сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе и в Союзном государстве. Поэтому, напомнил он, и было принято решение увеличить площади для выращивания этого важного корнеплода.

И есть основания утверждать, что его урожай будет достаточный. Но важно, акцентировал внимание Лукашенко местных исполнителей, чтобы он был сохранен до весны, отлажены четкие связи с торговыми сетями и они вовремя поставляли картофель в магазины.

Словом, предупредил Президент, "надо, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. Торгаши должны подключаться на всю катушку".

По его словам, Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает. Придет время, предупредил Лукашенко, соберу губернаторов "и спрошу: ребята, я же осенью вас предупреждал, что надо создать стабилизационные фонды, включая картошку и яблоки".

Кстати, белорусский лидер рассказал, что, направляясь с визитом в Поднебесную, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам.

Уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве Президента. Это картофель отечественных сортов, таких как, например, "Першацвет" и "Бриз".