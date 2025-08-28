Гутерриш отправится в Китай и встретится с Си Цзиньпином

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где встретится с Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Гутерриш вылетит в Китай позднее в четверг, 28 августа. В понедельник генсек выступит на сессии «ШОС плюс».

Помимо встречи с председателем КНР, Гутерриш проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Китая.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что намерен привезти на саммит ШОС льняные мешочки со свежим картофелем в подарок зарубежным лидерам.