Американец инсценировал свою смерть, чтобы уехать к любовнице

Гражданин США инсценировал свое утопление, оставив жену и троих детей, чтобы провести время с любовницей в Грузии. Он получил наказание за данный поступок, сообщает американский телеканал CNN.

В августе прошлого года мужчина пропал, и американские правоохранительные органы искали его около трех месяцев. Оказалось, что за три месяца до исчезновения он получил новый паспорт, что вызвало подозрения в инсценировке смерти. В ноябре его нашли за границей и уговорили вернуться в США.

Суд признал его виновным в препятствовании поискам своего тела и приговорил к 89 дням заключения, так как именно столько продолжались его поиски, в течение которых он вводил в заблуждение американских правоохранителей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Баварии обвинила женщину немецко-иракского происхождения в том, что она нашла своего двойника в соцсетях и при пособничестве своего друга убила ее, чтобы инсценировать собственную смерть.

Издание The Guardian писало, что окровавленное тело молодой женщины нашли в припаркованном «Мерседесе» в Ингольштадте на юге Германии.