Президент США Дональд Трамп вопреки своей воле ускоряет формирование многополярного мира. Как сообщает «Царьград», выбранный им путь агрессии в адрес стран БРИКС подталкивает государства к отделению от американской системы, а встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина расставит все по местам.

Напомним, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Кроме Путина и Си там будет присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого Трамп оскорбил своим поведением. Таким образом, на саммит приедут три полюса многополярного мира — Китай, Россия и Индия.

Судьба человечества теперь зависит от того, смогут ли эти полюсы прийти к взаимопониманию в новых исторических условиях, а не от того, что говорит или делает Трамп. Американский президент уже выполнил свою миссию: сперва подтолкнул Россию к Китаю, а теперь и недавнего партнера — Индию.

«Теперь эти три великие державы-цивилизации объединяются. Их совокупный потенциал — экономический, демографический, политический, геополитический, ресурсный и ядерный — превосходит западный мир. Вот она, настоящая многополярность, которой никто не ожидал, но которую получили», — отмечает телеканал.

Запад теперь начинает сталкиваться с евразийским противовесом. К России, Китаю и Индии примкнет и исламский мир, в первую очередь шииты из Ирана. Остальные же, кто будут колебаться, начнут терять релевантность и значимость даже на региональном уровне.

Сам Визит Путина в Китай на саммит будет не просто очередной встречей с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Если Запад не захотел принять многополярность, то она «пнет» его и заставит занять свое место в этой иерархии. Таким образом, Трамп не сдержал обещаний своего лозунга «сделать Америку снова Великой».