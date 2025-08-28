Пашинян рассказал о претензиях к Азербайджану после слов Алиева

Ереван и Баку хоть и установили мир, но претензии у двух стран все еще остались.

© Lenta.ru

О проблемах в отношениях с Азербайджаном заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга, трансляцию ведет агентство Armenpress на YouTube.

«Да, мир установился, но это не значит, что у нас нет вопросов и нерешенных проблем. Но мир нужно беречь», — рассказал глава армянского кабмина.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что для подписания мирного договора и последующего установления дипломатических отношений с Арменией, последней нужно внести изменения в свою конституцию о Нагорном Карабахе. Баку расценивает это как территориальные претензии со стороны Еревана.

Пашинян объяснил, почему Армения отказывается от попыток вернуть Карабах

Позже в МИД Армении ответили, что конституция, как пункт договора, не обсуждалась в Вашингтоне.