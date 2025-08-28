Обзор иноСМИ: зачем Трамп ввел войска в Вашингтон и как Санду обещала помочь ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп ввел войска в Вашингтон: что стало с преступностью?

Президент США Дональд Трамп направил около двух тысяч военных в Вашингтон, где традиционно сильны позиции демократов. Сообщалось, что в ближайшие недели до 1700 военнослужащих могут быть мобилизованы в 19 американских штатах. Некоторые подразделения Национальной гвардии, патрулирующие Вашингтон, начали носить огнестрельное оружие. Эти меры стали ярким символом усилий Трампа по борьбе с «криминогенной чрезвычайной ситуацией» в столице США, отмечается в статье BBC News.

Трамп утверждает, что его кампания по борьбе с преступностью, начатая 11 августа, дала мгновенный эффект и преступлений уже стало меньше. В частности, в городе зафиксировали длительный период без убийств, чего не наблюдалась уже несколько десятилетий. По данным полицейского управления Вашингтона, с 12 по 26 августа в городе зарегистрировали 75 насильственных преступлений (на 23 процента меньше, чем за предыдущие две недели). Количество краж со взломом и угонов за тот же период сократилось примерно на четверть. При этом в Вашингтоне стало больше случаев сексуального насилия. Американский криминалист Джефф Эшер считает, что эти показатели могут не отражать полную картину. По его словам, сообщения о преступлениях всегда поступают с задержкой, поэтому часть этого спада, вероятно, искусственная. Эшер считает, что потребуется около шести недель, чтобы полноценно оценить эффективность принятых мер.

Папа римский раскритиковал Израиль за «коллективное наказание» Газы

Органы здравоохранения Газы сообщили в среду, что за последние 24 часа от голода умерли десять палестинцев, в том числе двое детей. На фоне этого папа римский Лев XIV потребовал от Израиля прекратить «коллективное наказание» населения Газы, пишет The Guardian. По данным газеты, с начала войны в Газе и усиления Израилем осады от голода умерло по меньшей мере 313 человек, в том числе 119 детей.

Поскольку гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться, Лев XIV призвал к прекращению огня, «обеспечению безопасного ввоза гуманитарной помощи и полному соблюдению норм гуманитарного права». Он сослался на международное право и «запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения». Выступление папы римского дважды прерывалось аплодисментами, пока он выступал перед тысячами людей в зале Ватикана. Несмотря на призывы к прекращению огня, израильские танки ночью вошли на окраины города Газа, вынуждая местных жителей покидать свои дома, подчеркивает The Guardian. По данным палестинских властей, за последние сутки в результате израильских ударов и обстрелов в секторе Газа погибли как минимум 76 человек.

СМИ: Санду пообещала пополнить ВСУ сотнями молдаван

В Молдавии произошла крупнейшая утечка секретной информации - хакеры утверждают, что получили доступ к архиву парламентской переписки с января по август 2025 года. Из писем следует, что президент страны Майя Санду достигла соглашения с Евросоюзом об усилении поддержки Украины и организации военной помощи Киеву, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Как отмечает издание, среди сотен электронных писем, опубликованных хакерами, выделяется переписка между Оазу Нантоем, членом Комитета национальной безопасности и обороны Молдавии, и украинским журналистом. В этой переписке, в частности, идет речь об отборе «добровольцев» для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Из сообщений следует, что во время саммита ЕС-Молдавия в июле Санду пообещала ЕС отправить на Украину 700 добровольцев в случае победы своей партии на сентябрьских выборах. В приложенных к письмам документах также содержатся данные о молдаванах, которые сейчас воюют на Украине, утверждается в статье.

Европа возобновит санкции против Ирана

Главные дипломаты Франции, Германии, Британии и ЕС сообщили американскому госсекретарю Марко Рубио, что 28 августа они запустят механизм «мгновенных» санкций против Ирана. Как рассказали Axios три осведомленных источника, этот механизм автоматически восстанавливает все санкции Совета безопасности ООН, которые были сняты с Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Ожидается, что этот шаг усилит экономическое давление на Иран и, вероятно, приведет к ответным действиям Тегерана. Иранские чиновники угрожали, что запуск санкционного механизма приведет к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее Париж, Берлин и Лондон дали Ирану срок до конца августа на принятие мер по ядерной программе. Европейские державы хотели, чтобы Иран возобновил переговоры с США и предоставил инспекторам ООН полный доступ к своему запасу высокообогащенного урана. Встреча высокопоставленных дипломатов Ирана и европейских держав, прошедшая во вторник в Женеве, завершилась безрезультатно. Источник Axios заявил, что иранцы «не представили конкретных результатов». Как рассказал изданию европейский дипломат, лидеры ЕС и Британии считают, что Иран на протяжении многих лет явно нарушает свои обязательства по ядерной сделке 2015 года, и не предпринимает никаких шагов, чтобы исправить ситуацию. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран в ответ на меры европейцев может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

«Изменился физически и морально»: в Конгрессе рассказали о Байдене

Сенатор Чак Грассли, республиканец из Айовы, рассказал Fox News, что он был «наивен» в отношении бывшего президента США Джо Байдена. В интервью телеканалу Грассли заявил, что Байден не запомнится как эффективный президент.

Грассли, который работал при девяти президентах, рассказал, что он ладил с Байденом, когда они оба были сенаторами. По словам Грассли, он был немного наивен, сравнивая «президента Байдена» с «сенатором Байденом». Сенатор добавил, что у него была всего одна личная встреча с Байденом после того, как тот стал президентом. Как отметил Грассли, ему «не по чему судить», но он чувствует, что бывший президент сильно изменился «физически и морально». На вопрос, считает ли он, что Байден находился под контролем своей команды, Грассли ответил утвердительно.