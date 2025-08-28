На Западе раскрыли, что произошло в США после визита Путина

Ведущего эксперта Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России лишили допуска к секретным данным после визита президента России Владимира Путина на Аляску, пишет Washington Post (WP).

Четыре дня спустя сотрудница ЦРУ работала в штаб-квартире агентства в Лэнгли, когда ее внезапно вызвали в отдел службы безопасности, поделились подробностями авторы публикации. По информации издания, там ей сообщили, что ее лишили допуска к секретным материалам. За считанные минуты ее 29-летняя карьера в агентстве де-факто завершилась, отмечается в статье.

По данным журналистов, сотрудница ЦРУ занималась подготовкой к саммиту глав государств.

Подчеркивается, что она должна была занять престижную должность в Европе, назначение на которую ей одобрил глава американской спецслужбы Джон Рэтклифф.

В ГД высмеяли слова Стубба в адрес Путина

На Аляске 15 августа прошел саммит России и США. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров главы государств выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.