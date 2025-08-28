Венгрия запретила въезд в страну командиру ВСУ из-за атаки на "Дружбу"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт принял решение запретить въезд в Шенгенскую зону украинскому командиру, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба».

«Ни одно посягательство на наш суверенитет не может остаться без последствий», — подчеркнул Сийярто в видеообращении в соцсетях.

Он не стал называть имя и фамилию командира.

Ранее Сийярто сравнил удары ВСУ по «Дружбе» с нападением на Венгрию и Словакию.

22 августа в Венгрии и затем в Словакии заявили о новой атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба».