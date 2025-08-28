Глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети Х резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по территории Украины.

«В то время как мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует сознательный выбор в пользу эскалации и насмешек над мирными усилиями», — написала Каллас.

Она также призвала Москву начать переговоры.

До этого украинские СМИ сообщили, что ВС России нанесли новые удары по целям в Киеве и в пригороде. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате атаки российских военных в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

Опубликована карта ночного удара по Украине

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.