Киев неуклонно движется из режима «весь мир с нами» к режиму «кругом враги». Как сообщает РИА Новости, украинские власти активно теряют союзников, в том числе и тех, которые особенно ему помогали.

Большинство соседей Украины для нее в разной степени враги. Россия является главным противником, а с Белоруссией отношения испортились в августе 2020 года — тогда там удалось свергнуть президента Александра Лукашенко. В последние годы Минск для Киева и вовсе «соагрессор».

Отношения с Венгрией и Словакией деградировали по мере того, как Будапешт и Братислава призывали к диалогу с Россией для разрешения конфликта. От поддержки Киева страны не отказывались, но для Владимира Зеленского любое иное поведение союзников, кроме как сливание с ним в «русофобском экстазе», стало пророссийским.

В эти дни отношения государств проходят точку невозврата — Украина взорвала нефтепровод «Дружба», который снабжал Венгрию и Словакию. Зеленский фактически признал причастность Киева и то, что сделали это ради «наказания» соседей.

Теперь же Киев начал угрожать Польше. В МИД Украины заявили, что решение Варшавы запретить в государстве бандеровскую символику будет иметь последствия. Учитывая опыт других стран, польским властям следует ждать у себя терактов. Кроме того, в 2022 году по территории Польше уже ударяла украинская ракета, а в тогда Киеве обиделись, что Варшава не объявила эту ракету российской и не назвала себя страной НАТО, которая подверглась агрессии Москвы.

Сама Польша по меньшей мере со времен госпереворота на Украине выбрала однозначно антироссийский курс и была ее основным союзником, несмотря на вековые противоречия между поляками и украинцами. Варшава была в лидерах по поддержке Зеленского в военном, финансовом и дипломатическом аспектах, а на Донбассе в рядах ВСУ бились польские военные под видом отставников-добровольцев.

Отношения стран всегда развивались от скандала к скандалу, однако сейчас можно сказать, что Польша скорее не поддерживает Украину. Президент Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск не полетели вместе с другими европейскими лидерами в Вашингтон. Кроме того, Польша больше не входит в «коалицию желающих». В Минобороны и вовсе заявили, что не пустят Украину в ЕС, пока Киев не откажется от героизации организаторов Волынской резни.

Будапешт, к слову, долгие годы повторяет, что Украине нужно прекратить дискриминацию венгерского населения в Закарпатье. А после истории с нефтепроводом «Дружба» вопрос о том, пустят ли соседи к себе украинских националистов, можно считать закрытым надолго.

В результате Украина разругалась почти со всеми соседями. В «солидарности» с ней остаются только Румыния и Молдавия, хоть с последней союза тоже нет — есть союз между президентом Майей Санду и Зеленским, а официальный Кишинев активно борется с оппозицией и идет на фальсификации.