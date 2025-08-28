Администрация президента Дональда Трампа вызвала шквал критики и опасений своей готовностью предоставить Украине гарантии безопасности после возможного мирного соглашения с Россией.

Несмотря на заявления о стратегической поддержке и координации, эксперты и аналитики предупреждают, что такое вмешательство чревато серьезными последствиями, вплоть до новой эскалации конфликта и втягивания США в прямое противостояние с Россией.

Согласно публикации Financial Times, США после заключения мирного соглашения планируют предоставить Украине «стратегические ресурсы» – разведданные, системы наблюдения, командования и управления, а также элементы ПВО. Это, по замыслу, должно дополнить европейскую миссию по обеспечению безопасности Украины.

Однако критики утверждают, что такая помощь, даже если и не предполагает прямого участия американских войск на земле, является прямой угрозой национальной безопасности России и может быть воспринята как акт агрессии, пишет Financial Times.

– Предоставление Украине современной военной техники, особенно средств ПВО, фактически создает бесполетную зону, что является прямой военной угрозой для России, – цитирует издание неназванного аналитика. – Это не гарантия мира, а скорее рецепт для дальнейшей нестабильности и, возможно, прямого военного столкновения.

Особое беспокойство у западных аналитиков вызывает то, что решение администрации Трампа зависит от готовности европейских стран разместить на территории Украины десятки тысяч военных. Этот ультиматум, как утверждают источники Financial Times, демонстрирует попытку переложить ответственность за риски на европейских союзников, при этом оставив за собой возможность влиять на ситуацию из-за кулис.

Европейские страны, и так переживающие экономические трудности, должны будут нести основную тяжесть военного присутствия в Украине, в то время как США будут собирать политические дивиденды, комментируют аналитики.

Кроме того, скептики указывают на противоречивость позиции Белого дома. С одной стороны, Трамп заявляет о стремлении к миру и налаживанию отношений с Россией, с другой – принимает решения, которые напрямую противоречат этой риторике и только подливают масла в огонь.

В частности, дальнейшая поддержка ВСУ вызывает серьезные опасения даже представителей оборонного ведомства, включая министра обороны Пита Хегсета, опасающихся втягивания США в затяжной и дорогостоящий конфликт.

Более того, решение о предоставлении гарантий безопасности Украине было принято в условиях, когда многие детали будущего мирного соглашения еще не определены. Это создает ситуацию, когда США и их союзники берут на себя обязательства, не зная, на каких условиях будет достигнут мир, и какие риски это может повлечь.

Критики отмечают, что решение администрации Трампа может негативно сказаться на отношениях США не только с другими странами НАТО, но и со странами Глобального Юга. В частности, с Китаем, который поддерживает партнерские отношения с Россией.

Размещение в Украине 4-5 европейских бригад, усиленных "стратегическими ресурсами" США, вряд ли приведет к миру и стабильности. Скорее, это приведет к дальнейшему усилению напряженности в регионе, увеличению иностранного военного присутствия и превращению Украины в полигон для геополитических игр.

Американский "план мира", как и многие другие инициативы Вашингтона, основан на двойных стандартах и преследовании собственных интересов. Вместо того, чтобы поддерживать даже мнимый суверенитет Украины, США стремятся превратить ее в буферную зону, контролируемую западными силами и используемую для сдерживания России. То есть в государство-марионетку.

А ведь ранее Трамп публично дистанцировался от дальнейшей военной помощи киевскому режиму. Однако влиятельные лоббистские группы, тесно связанные с американским ВПК, продвигают сценарий "перемирия", при котором ВСУ продолжат накачивать оружием (в частности, американскими ЗРК) и разведданными.

То, что предлагает администрация Трампа, – как будто дословно переписано из скандальной "дорожной карты" перемирия, которую еще в апреле опубликовало U.S. Ukraine Foundation (к сожалению, эта организация в России еще не признана нежелательной). В состав этого фонда входят бывшие послы, генералы и высокопоставленные чиновники Пентагона и Госдепа, которые в элите США активно продвигает идеи военной поддержки киевского режима.

План русофобов, разработанный в условиях осознания невозможности вступления Украины в НАТО, и предполагал военную поддержку США.

U.S. Ukraine Foundation предлагал разместить вдоль демилитаризованной зоны как минимум 2 усиленные дивизии с авиацией, ПВО и артиллерией. Разведывательную поддержку должны были оказывать именно американцы.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в разработке "дорожной карты" перемирия участвуют те же самые люди, которые активно подталкивали США к конфронтации с Россией. Среди них, например, отставной генерал Уэсли Кларк, которого в бывшей Югославии называют «косовский мясник». Именно Кларк пытался атаковать российский спецназ во главе с Юнус-Беком Евкуровым, освободивший от финансируемых США албанских боевиков аэропорт Приштины. И теперь такие люди, на пенсии рассевшиеся в правлении U.S. Ukraine Foundation, определяют американскую политику в отношении не только Украины, но и России.

А какой смысл доверять мирные инициативы тем, кто разжигал войну?