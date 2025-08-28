Мэр Киева записал видео у дома, изуродованного зенитной ракетой

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео с рассказом о последствиях ночного удара беспилотников и ракет по городу.

Местом для съемки чиновник выбрал центральную улицу Жилянскую - рядом с уничтоженным ракетным ударом заводом по сборке военных беспилотников "Укрспецсистемс". За спиной мэра оказался жилой дом с характерными отметинами на фасаде, напоминающими следы шрапнели.

Это следы поражающих элементов ракет, которыми киевская ПВО пыталась сбивать российские дроны, объяснил военный эксперт Борис Рожин.

О некорректной работе украинских зенитчиков пишет и проект WarGonzo - по его данным, несколько ракет-перехватчиков попали в жилые дома, убив мирных жителей.

Меж тем прилетевшей в "Укрспецсистемс" русской ракете никто даже не пытался помешать - это зафиксировала камера наружного наблюдения.