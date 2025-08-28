Молдавию могут задействовать в качестве одной из сторон конфликта с Россией. Об этом в беседе с aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Ранее стало известно, что 200 молдавских военнослужащих и два БМП уже находятся на территории Украины. Кроме того, поступила информация о том, что Ил-76, прибывший из Молдовы, приземлился на аэродроме в Староконстантинове.

По словам собеседника издания, «Молдавию могут использовать в теме Украины, если будет желание столкнуть ее с Россией в Приднестровье». Он предположил, что молдаване будут категорически против этого конфликта.

В интернете ранее появились видеозаписи, на которых запечатлен пролет транспортного самолета над Винницкой областью. По некоторым данным, это мог быть самолет Ил-76. Также сообщалось, что местом посадки этого воздушного судна предположительно является Староконстантинов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости Молдавии.