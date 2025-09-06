Самые известные отели-призраки

Один из самых известных заброшенных отелей мира, Baker Hotel, находится в городе Минерал-Уэллс в штате Техас. Он был открыт богатым бизнесменом в 1929 году. Отель славился первоклассными удобствами и шикарным олимпийским бассейном. Здесь останавливался президент США Линдон Джонсон, голливудские актеры и даже известные преступники Бонни и Клайд.
В начале 70-х для Baker Hotel наступила черная полоса. В 1972 году он закрылся и стоял заброшенным вплоть до 2019 года. Сейчас отель в процессе реставрации.
Отель Haludovo Palace был амбициозным проектом основателя журнала Penthouse Боба Гуччионе, который инвестировал 45 миллионов долларов США в строительство казино на курорте.
Шикарный комплекс открылся в 1972 году, но так и не смог снискать достаточную популярность среди обеспеченных гостей. Во время Хорватской войны за независимость Haludovo Palace стал убежищем для беженцев.
Отель Belvedere du Rayon Vert открылся в начале 30-х годов прошлого столетия в французском Сербере у испанской границы. Стильное здание, построенное в форме корабля, быстро снискало популярность среди европейской элиты. В отеле работал кинотеатр и теннисный корт с видом на Пиренейское море.
Вскоре началась гражданская война в Испании, которая кардинально изменила экономическую ситуацию в регионе. Сейчас бывшее здание отеля является историческим памятником. Часть его помещений переделали под квартиры, часть работает на общественные нужды.
Отель Riviera долгие годы был символом Лас-Вегаса. Здесь останавливались многие знаменитости, в том числе Фрэнк Синатра и Элвис Пресли. Он также фигурировал в таких известных фильмах, как «Казино» (1995), «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) и «Похмелье» (2009).
В 2016 году отель обанкротился. Вскоре местные власти снесли легендарную гостиницу, устроив грандиозную прощальную вечеринку в прямом эфире.
Отель Sheraton Resort Rarotonga должен был стать визитной карточкой островов Кука. В 1987 году во время строительства вскрылись схемы по отмыванию денег с участием итальянской мафии.
Пятизвездочный курорт стоимостью 120 миллионов долларов США превратился в заброшенный аттракцион для туристов.
Фешенебельный отель Belvedere в Дубровике также пал жертвой войны за независимость Хорватии. Он был построен в 1985 году и имел собственную вертолетную площадку и лодочный причал.
В 1991 году Belvedere стал прибежищем беженцев.
Отель PI Bedugul Taman Rekreasi можно уверенно назвать самым мрачным из всей подборки. Гостиница расположена в горах Бедугул на Бали.
Сейчас его корпуса покрылись мхом и ползучими растениями, что придало месту зловещий облик.
Современный отдых — это не только новые впечатления, но и комфорт. И хотя сейчас есть путешественники, которые готовы ютиться в крошечных хостелах с минимальным набором удобств, дорогие отели остаются символом качественного отпуска. Известные гостиницы способны привлекать постояльцев в течение многих десятилетий. Но порой даже успешный и отлаженный бизнес может уйти в минус и обанкротиться. Тогда некогда шикарные отели превращаются в заброшенные памятники былой эпохи.

Самые известные заброшенные отели — в галерее «Рамблера».