Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Der Spiegel отверг завершение конфликта на Украине в ближайшее время.

По его словам, все делают вид, будто бы мир приближается, в то же время признавая, что это не так. Конфликт Москвы и Киева будет продолжаться, констатировал Кулеба.

«Если посмотреть на новости из Вашингтона за последние восемь месяцев, американцы постоянно говорят об этом: «Мы как никогда близки к миру, Россия идет на уступки, Украина взаимодействует, мы добиваемся прогресса». Но в конечном итоге всё остается как было. Мой совет — меньше обращать внимание на новости из Вашингтона и больше на реальные признаки того, что что-то меняется», — сказал он.

По его словам, нужно следить за динамикой ситуации на поле боя, а также наблюдать за развитием событий вокруг потенциальной встречи президентов Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Все остальное – информационный шум, полагает Кулеба.

Молдавию пытаются вовлечь в конфликт с Россией

21 августа агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года.

Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.