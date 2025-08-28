Пока вы спали: атака БПЛА на РФ ночью и возможная помощь Италии для Украины

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

За ночь системы ПВО сбили и перехватили в общей сложности 102 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди уничтоженных дронов 22 были над Черным морем, по 21 — над Ростовской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Остальные беспилотники были зафиксированы над Воронежской, Саратовской, Волгоградской областями и Азовским морем.

Москалькова: Россия и Украина проведут несколько воссоединений семей в сентябре

В начале сентября Россия и Украина планируют провести несколько мероприятий по воссоединению семей, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время около восьми семей обратились с просьбами о воссоединении, однако многие из них сталкиваются с проблемами оформления документов из-за истекших сроков паспортов.

Омбудсмен отметила необходимость организации проезда для пожилых людей и оказания срочной помощи, а также подчеркнула важность сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста для решения этих вопросов.

Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь Путина

Немецкий журнал Compact выпустил памятную серебряную монету в честь президента России Владимира Путина, сообщили в издании. Об этом сообщает ТАСС.

На монете изображен портрет российского лидера и надпись "патриот Владимир Путин", а также она символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".

Монета поступит в продажу в конце сентября и предназначена для тех, кто поддерживает идеи национальной гордости и патриотизма.

СМИ: "Евротройка" уведомила США о намерении восстановить санкции против Ирана

Группировка стран "евротройка" — Франция, Германия и Великобритания — уведомила США о своем намерении начать процесс восстановления санкций против Ирана, сообщили в Axios. Об этом сообщает ТАСС.

Европейские страны надеются усилить экономическое давление на Тегеран, что, по их мнению, может вызвать ответные меры со стороны Ирана.

В случае реализации этого шага санкции могут быть восстановлены в течение 30 дней после уведомления Совета Безопасности ООН, что осложнит иранскую ядерную программу и возможные дипломатические решения.

В Италии рассмотрят вопрос о направлении саперов на Украину

Лидеры итальянской правящей коалиции обсудят возможность отправки саперов для разминирования украинских территорий и морских акваторий, сообщили в Corriere della Sera. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоится в рамках заседания совета министров, при этом решение будет зависеть от условий перемирия, а сама инициатива вызывает разногласия внутри правительства.

Министры и вице-премьеры, такие как Маттео Сальвини и Джорджа Мелони, выражают сомнение по вопросу отправки военных специалистов на Украину.