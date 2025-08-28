Лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в параде Победы в Пекине. Об этом сообщает ЦТАК.

На прошлой неделе японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Источники рассказали, что через свои посольства за границей Япония проинформировала другие страны, что памятные мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст, а участие в них должно быть тщательно продумано. Таким образом Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.