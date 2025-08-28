Кремль переиграл и уничтожил: Францию ждут большие неприятности с ураном

РИА "ФедералПресс"

Некоторое время назад стало известно о планах России построить атомную электростанцию в Нигере – огромном засушливом государстве, которое вынуждено импортировать большую часть потребляемой электроэнергии. Как отметил Пол Мелли, своими действиями Кремль создаст серьезные проблемы Франции. Об этом сообщает BBC.

© РИА Новости
«Россия перехитрила Францию, разработав проект атомной электростанции в Нигере», – пишет автор британского издания.

Нигер обладает крупными запасами урана, который на протяжении многих лет экспортировался во Францию. Однако ситуация меняется: страна активно разрывает связи с бывшей колониальной державой. В июне этого года было национализировано предприятие по добыче урана, ранее управляемое французской компанией Orano.

На фоне этих событий Россия увидела возможность укрепить свое влияние в Нигере. Москва предложила Нигеру программу по строительству атомной электростанции, и если проект будет реализован, это станет первым подобным предприятием в Западной Африке. Хотя детали переговоров пока остаются неизвестными, Кремль уже продемонстрировал понимание местной ситуации. Россия проявила стратегическую смекалку, предложив Нигеру строительство АЭС.

Взамен она может получить доступ к руднику в Имурарене – одному из крупнейших месторождений урана в мире. Это приобретение значительно укрепило бы позиции России на рынке атомной энергетики, который становится все более важным в глобальной экономике, передает АБН24.

