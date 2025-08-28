Некоторое время назад стало известно о планах России построить атомную электростанцию в Нигере – огромном засушливом государстве, которое вынуждено импортировать большую часть потребляемой электроэнергии. Как отметил Пол Мелли, своими действиями Кремль создаст серьезные проблемы Франции. Об этом сообщает BBC.

«Россия перехитрила Францию, разработав проект атомной электростанции в Нигере», – пишет автор британского издания.

Нигер обладает крупными запасами урана, который на протяжении многих лет экспортировался во Францию. Однако ситуация меняется: страна активно разрывает связи с бывшей колониальной державой. В июне этого года было национализировано предприятие по добыче урана, ранее управляемое французской компанией Orano.

На фоне этих событий Россия увидела возможность укрепить свое влияние в Нигере. Москва предложила Нигеру программу по строительству атомной электростанции, и если проект будет реализован, это станет первым подобным предприятием в Западной Африке. Хотя детали переговоров пока остаются неизвестными, Кремль уже продемонстрировал понимание местной ситуации. Россия проявила стратегическую смекалку, предложив Нигеру строительство АЭС.

Взамен она может получить доступ к руднику в Имурарене – одному из крупнейших месторождений урана в мире. Это приобретение значительно укрепило бы позиции России на рынке атомной энергетики, который становится все более важным в глобальной экономике, передает АБН24.

