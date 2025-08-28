Вэнс: США при Байдене выдавали Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели»

Власти Соединённых Штатов при бывшем главе американской администрации Джо Байдене выдавали Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели».

© Lenta.ru

Об этом в интервью изданию USA Today заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что при Байдене Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.

«...Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти $100 млрд», — добавил Вэнс.

Ранее американский вице-президент выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован в течение шести месяцев.