Вэнс отреагировал на перепалку с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с Владимиром Зеленским, произошедшую в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Такую позицию он изложил 27 августа в интервью газете USA Today.

Комментируя скандал, произошедший на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским 28 февраля, Вэнс заявил, что "люди иногда расходятся во мнениях". "Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно", - отметил вице-президент США. При этом он подчеркнул, что "американцам было полезно увидеть это".

"Между США и Украиной есть множество точек соприкосновения", - продолжил Вэнс, добавив, что "иногда [между странами] возникают некоторые разногласия". При этом он изложил позицию, согласно которой в отношениях между США и Украиной его "всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее - демократическая администрация [предшественника Трампа] Джо Байдена". По словам Вэнса, во время нахождения Байдена на высшем государственном посту Зеленский получал от США миллиарды долларов "не имея реальной цели, не [проводя] реальную дипломатию".

Он отметил, что у Байдена "не было плана по завершению конфликта". По словам Вэнса, Украина превратилась в "бездонную яму, куда [США] после возникновения проблемы бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.