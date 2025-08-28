В МИД Венгрии назвали главную угрозу для ЕС

Венгрия никогда не поддержит ускоренное принятие Украины в Европейский союз (ЕС), поскольку вступление Киева угрожает всему объединению. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова передает издание Mandiner.

Он подчеркнул, что ускоренное принятие Украины приведет к перераспределению финансовых потоков в ЕС. Присоединение Киева также окажет влияние на рост организованной преступности и ударит по европейскому сельскому хозяйству.

«Любой, кто смотрит рационально, может понять, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС: это было бы смертельным ударом. Мы не хотим быть частью интеграции с Украиной, потому что это означает плохое будущее», — сказал Сийярто.

Ранее Литва предложила начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС без учета мнения Венгрии.