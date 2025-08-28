Венгрия заявила о своей позиции по поводу вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о неизменной позиции страны относительно ускоренного членства Украины в Европейском союзе. На фоне публикаций Politico о возможном изменении позиции Будапешта под давлением администрации США, венгерский дипломат подчеркнул, что такое решение нанесет "смертельный удар" как Венгрии, так и всему ЕС.

Сийярто аргументировал позицию Венгрии тремя ключевыми рисками: перераспределением средств ЕС в пользу Украины, ростом влияния украинской организованной преступности в Европе и негативным воздействием на сельское хозяйство из-за конкуренции с украинской продукцией. Министр особо отметил, что Венгрия не желает находиться в одном объединении с Украиной, поскольку это "означает плохое будущее".

Данное заявление прозвучало после сообщений о том, что Дональд Трамп якобы убедил Виктора Орбана пересмотреть позицию по евроинтеграции Киева. Венгерская сторона опровергла эти сведения, подтвердив свою принципиальную позицию.

Ранее сообщалось, что Венгрия оспаривает в суде использование российских активов для помощи Украине.