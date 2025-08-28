Согласно результатам исследования института Forsa, более половины жителей Германии (52%) считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки для достижения мирного соглашения.

Как сообщает Die Welt, наибольшая поддержка этой позиции наблюдается среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" (72%), в то время как среди избирателей ХДС и СДПГ этот показатель составляет 43% и 48% соответственно.

"Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов" - пишет издание.

