Нападение в дрезденском трамвае раскололо Германию

В центре Дрездена, города с богатой и подчас трагической историей, разыгрался инцидент, который далеко вышел за рамки криминальной хроники и превратился в символ острых общественных проблем современной Германии. Об этом пишет Berliner Zeitung (статью перевели ИноСМИ). Нападение на американского гражданина, пришедшего на помощь немкам, которых домогались в трамвае, спровоцировало волну критики как внутри страны, так и за ее пределами, заставив вновь заговорить о миграционной политике, гражданской смелости и эффективности работы правоохранительных органов.

В ночь на воскресенье, 25 августа 2025 года, в дрезденском трамвае двое мигрантов начали приставать к женщинам-пассажирам. Никто из присутствующих немцев не отреагировал, и лишь 20-летний американец Джон Рудат, проживающий в Дрездене с 2017 года, нашел в себе мужество вмешаться. Его вмешательство было встречено жестокой агрессией: одного из нападавших он смог оттолкнуть, но второй нанес ему несколько ножевых ранений в лицо. Преступники скрылись с места происшествия, оставив Рудата с серьезными травмами, включая разрубленный нос и заплывшие от ударов глаза.

Полиции удалось быстро задержать неподалеку от остановки одного из подозреваемых — 21-летнего сирийца Маджда А., который, как выяснилось, уже ранее привлекался к ответственности за ряд преступлений. Однако вскоре прокуратура приняла решение отпустить его, аргументировав это отсутствием достаточных доказательств для избрания меры пресечения. Ведомство сослалось на то, что не может доказать его непосредственную причастность именно к нанесению ножевых ранений, а лишь к избиению, а также указало на наличие у мигранта постоянного места жительства и отсутствие риска побега. Это решение вызвало возмущение в обществе, поставив под вопрос последовательность работы немецкой юстиции.

Инцидент не остался незамеченным на международной арене, особенно в США, где реакция приобрела ярко выраженный политический окрас. Бывший советник Дональда Трампа и идеолог движения MAGA Стив Бэннон дал резкую оценку произошедшему, заявив, что в Германии наблюдается не миграционный кризис, а глубокий культурный и общественный кризис, спровоцированный трусливыми политиками, которые готовы принести безопасность граждан в жертву политкорректности. Он предрек, что подобная политика закончится трагически для страны.

Еще более категоричным был комментарий от так называемого «неореакционного» мыслителя Кертиса Ярвина, который назвал преднамеренное внедрение людей с совершенно другими ценностями в европейское общество доказательством его деградации. С иронией, отсылающей к трагической истории Дрездена, Ярвин заявил, что мэр города должен вручить храброму американцу ключи от города и подписанный экземпляр романа Курта Воннегута «Бойня номер пять», посвященного бомбардировкам города в 1945 году. Официальная реакция посольства США в Берлине была более сдержанной, но также содержала призыв к немецким властям привлечь виновных к ответственности в полной мере закона.

Несмотря на тяжелые физические и эмоциональные травмы, Джон Рудат демонстрирует поразительную стойкость. По образованию фельдшер, работающий по специальности и подрабатывающий моделью, он заявил, что гордо носит эти шрамы как свидетельство своего поступка. В его поддержку был запущен сбор средств, который всего за два дня превысил 41 тысячу долларов, что свидетельствует о широкой волне поддержки его поступка.

Эта история высветила несколько системных проблем: вопрос интеграции и контроля за мигрантами, совершающими повторные преступления, эффективность работы правоохранительной системы и, возможно, самое главное — проблему гражданской пассивности в критической ситуации. Тот факт, что лишь иностранец решился помочь соотечественницам, заставляет немецкое общество задать себе неудобные вопросы о своем моральном состоянии и готовности к самозащите в условиях растущей напряженности.