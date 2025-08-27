Самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики, которые стремятся продлить вооруженный конфликт, избежав ответственности за свои неправильные предыдущие решения. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Mandiner.

По его словам, каждый европеец может ощутить на себе «вялую» реакцию ЕС на конфликт на Украине.

«Думаю, что сегодня самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики. Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь», — добавил Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что, затягивая конфликт, европейская политическая элита просто хочет «избежать ответственности за свою ошибочную политику последних трех с половиной лет». То же относится и к Владимиру Зеленскому, которому придется объяснять, почему он не подписал осенью 2022 года Стамбульское соглашение, которое «было не хуже того, на что Киев может рассчитывать спустя три с половиной года».