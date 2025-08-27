В колумбийском городе лишили полномочий первого «русского мэра»

Генеральная прокуратура Колумбии через суд отстранила от должности мэра города Тунхи Михаила Краснова. Об этом пишет портал Infobae.

© Соцсети

Уроженец Саратова Краснов в 1995 году окончил СГАУ им Вавилова (сейчас Вавиловский университет), продолжил образование в Волгограде, а затем — в Германии.

Политик живет в Колумбии порядка 15 лет, получил гражданство республики, в 2022 году подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете в Тунхе.

По мнению местного надзорного органа, El Ruso, как называют его горожане, не имел права регистрироваться на выборах в октябре 2023 года в связи с тем, что подрядчикам госпредприятий запрещается занимать муниципальные посты.

У Краснова есть право на апелляцию, вплоть до решения суда он останется исполнять обязанности мэра 200-тысячного города с большим количеством вузов и студентов, пояснили журналисты.

«Работа учителем не должна быть препятствием, и справедливость это докажет», — заметил политик.

Краснов уточнил, что по закону Колумбии, преподавание и медицинские услуги «исключаются из правила о том, что ты не можешь иметь контракт с государственной структурой».

Политик констатировал, что если все же проиграет в суде, подумает о том, чтобы вернуться в Россию и устроиться на должность в одном из муниципалитетов.