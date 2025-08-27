Россия взыскала 40 миллионов рублей с украинского посольства в Москве

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для взыскания стал долг по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. При этом, первый иск со стороны «Московской объединенной энергетической компании» поступил еще в июле 2023 года. Тогда суд его полностью удовлетворил — с украинской стороны взыскали около 16 миллионов рублей долга и пени.

После этого компания снова подала иски уже за последующие периоды. Таким образом суд рассмотрел и удовлетворил уже 12 исков, а еще один пока не был принят к рассмотрению. Отмечается, что ответчик на судебные заседания не направляет представителей — в феврале 2022 года Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.