На Украине высмеяли встречу Сибиги и Беттеля

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель излишне горячо поприветствовал своего украинского коллегу Андрея Сибигу во время визита в Одессу. Видео, сделанное на их встрече, вызвало неоднозначную реакцию украинцев, пишет РИА Новости.

На кадрах ролика люксембургский дипломат радостно подскочил и с разбега буквально прыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью.

Часть пользователей отнеслась к эмоциям высокопоставленных дипломатов положительно, заявила, что это «мило и трогательно».

Остальные комментаторы задались вопросом, чем вызвано столь эмоциональное поведение министров. несвойственное для политиков такого ранга.

Украинцы предположили, что на дипломатов повлиял президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто проявляет свои чувства на встречах с иностранными политиками.

«Макрон с Владимиром Зеленским, теперь еще эти», — заметила одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что после встречи в мае президент Франции тепло попрощался с украинским лидером, обнял его, поцеловал в щеку.