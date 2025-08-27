Макрон: ЕС выделит Молдавии €1,9 млрд на ближайшие два года

Европейский союз (ЕС) выделит Молдавии €1,9 млрд на ближайшие два года для «проведения проевропейских реформ». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев на День независимости Молдавии.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон уже назвал визит европейских лидеров прямым вмешательством во внутренние дела страны. По оценкам экспертов, включая доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, возможная попытка силового решения приднестровского вопроса может привести к масштабной эскалации с участием других государств.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Она отметила, что другого пути развития страны, кроме пути европейской интеграции, не существует.