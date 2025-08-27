Раскрыто количество полученных Украиной от ЕС средств

Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет. Об этом сообщила венгерская газета Magyar Nemzet на основе анализа отчета Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Согласно официальным данным ЕК, с 24 февраля 2022 года Украина получила от ЕС 168,9 миллиарда евро, из которых 59,6 миллиарда евро были потрачены на вооружение.

«По тем же данным, с момента вступления в Евросоюз в 2004 году Венгрия получила в общей сложности 90,2 миллиарда евро из фондов ЕС», — говорится в тексте.

В Magyar Nemzet считают, что такая ситуация «особенно интересна, если учесть, что Будапешт является полноправным членом Евросоюза, в то время как Украина не смогла даже соответствовать критериям кандидата». По мнению издания, это наглядно демонстрирует, что для ЕС Украина «на первом месте».