Венгрия подала в суд на Евросовет из-за Украины

Власти Венгрии подали в Суд Евросоюза иск против Евросовета и Европейского фонда мира — поводом стало решение об использовании замороженных активов России для военной помощи Украине. Об этом сообщает Portfolio.

Причиной для иска стал тот факт, что инициатива была принята в обход позиции Венгрии. В последующем это решение заложило правовую основу для использования замороженных активов России, но Будапешт утверждает, что принятие этой процедуры нарушает принципы о легитимном принятии решений альянсом.

«Венгрия официально подала иск против Совета Европейского Союза и Европейского фонда мира, оспаривая решение, регулирующее новый источник военной помощи Украине. Иск был первоначально подан в Суд Евросоюза, который затем передал его в Суд общей юрисдикции. 11 июля 2025 года правительство подало иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге, который официально принял дело к рассмотрению», — сообщает издание.

В суде Венгрия требует признать решение Евросовета недействительным — во время голосования за эту инициативу Будапешт воздержался.

Ранее Венгрия призвала Украину не атаковать нефтепровод «Дружба».