Администрация Трампа забрала себе вокзал Вашингтона

Президент США Дональд Трамп забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, рассказал на пресс-конференции министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Union Station ранее был предметом гордости американцев, но в последние годы пришел в упадок.

Глава Минтранса заметил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, «снова прекрасным», а город — безопасным и красивым. Он добавил, что на это будут потрачены незначительные средства.

«Он [президент] хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, развернутые в Вашингтоне «для борьбы с преступностью», на самом деле занимаются благоустройством и уборкой общественных территорий, в частности, собирают и вывозят мусор, стирают граффити со стен.