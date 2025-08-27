Зеленский назначил нового посла в США

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом Украины в США. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Зеленского, все формальные процедуры по согласованию кандидатуры с госдепартаментом США завершены.

8 июля британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона посла Оксану Маркарову. По данным издания, Маркарова близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Поэтому отстранение посла станет попыткой Зеленского задобрить президента США во время приостановки поставок вооружений Киеву.